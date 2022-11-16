Виїзд заборонений: чому можуть не випустити за кордон

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через військову агресію Росії. Військовозобов'язаним чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати за межі України. Але бувають і інші причини, через які людині можуть заборонити виїзд за кордон, пише видання Факти ICTV.

Чому можуть не дозволити виїхати за кордон

Головними причинами для відмови є наступні:

заборгованість зі сплати аліментів;

рішення суду про заборону виїзду за кордон;

порушення проти людини кримінальної справи або відбування покарання;

якщо людина володіє інформацією, яка є державною таємницею.

Як перевірити, чи дозволений виїзд за кордон

В Україні є декілька способів перевірки, чи має людина обмеження щодо виїзду за кордон. Найбільш надійний із них – подати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Запит можна подати особисто до канцелярії, або надіслати листа на поштову адресу центру.

У запиті обов’язково треба вказати:

прізвище, ім’я та по батькові;

місце проживання (місце перебування);

реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає запит.

Для зручності можна зазначити адресу, на яку центр має надіслати відповідь (якщо вона відрізнятиметься від адреси вашого проживання або перебування).