Виїзд заборонений: чому можуть не випустити за кордон

Існує декілька причин.

Виїзд заборонений: чому можуть не випустити за кордон
© dpsu.gov.ua

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через військову агресію Росії. Військовозобов'язаним чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати за межі України. Але бувають і інші причини, через які людині можуть заборонити виїзд за кордон, пише видання Факти ICTV.

Чому можуть не дозволити виїхати за кордон

Головними причинами для відмови є наступні:

  • заборгованість зі сплати аліментів;
  • рішення суду про заборону виїзду за кордон;
  • порушення проти людини кримінальної справи або відбування покарання;
  • якщо людина володіє інформацією, яка є державною таємницею.

Як перевірити, чи дозволений виїзд за кордон

В Україні є декілька способів перевірки, чи має людина обмеження щодо виїзду за кордон. Найбільш надійний із них – подати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Запит можна подати особисто до канцелярії, або надіслати листа на поштову адресу центру.

У запиті обов’язково треба вказати:

  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • місце проживання (місце перебування);
  • реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає запит.

Для зручності можна зазначити адресу, на яку центр має надіслати відповідь (якщо вона відрізнятиметься від адреси вашого проживання або перебування).


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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