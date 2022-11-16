Ердоган заступився за рф на тлі звинувачень про падіння ракет у Польщі: "Я маю поважати..."

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Росія може бути непричетною до падіння ракет у Польщі.

За словами Ердогана, причиною інциденту могла стати технічна помилка, заявив президент Туреччини на саміті G20 на Балі, повідомляє The Guardian.

Він закликав світових лідерів на саміті G20 не поспішати зі звинуваченнями Росії.

"Складається загальне враження, що ця ракета не є російським виробництвом, і ця заява відкриває шлях до певних фактів, тому не варто наполягати на тому, що ця ракета була запущена з Росії. Це буде провокацією", - сказав Ердоган.

Ердоган додав, що має бути додаткове розслідування.

"Я думаю, що це не має жодного відношення до Росії. Я маю поважати заяву Росії. Для нас важливо, що Росія сказала: "Ця справа не має до нас жодного відношення". Заява Байдена про те, що ракети не російського виробництва, показує що удар не має жодного відношення до Росії. Має бути проведене додаткове розслідування", - сказав Ердоган.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Польщі Анджеєм Дудою.

«Обмінялися наявною інформацією, з'ясовуємо всі факти. Україна, Польща, вся Європа та світ мають бути повністю захищені від Росії-терориста», - прокоментував цю розмову Зеленський.

Раніше стало відомо, що літак НАТО відстежив ракету, що впала в Польщі.

"Інформація була надана Альянсу та Польщі", - зазначив військовий представник НАТО.

Літаки Альянсу здійснюють регулярне спостереження за територією України від початку російського вторгнення.

Офіційний представник НАТО не став уточнювати, хто запустив ракету, і звідки її випустили.