Під час вчорашньої масованої атаки на Україну в Києві перебував директор ЦРУ – ЗМІ
До Києва Вільям Бернс прибув після зустрічі з очільником СВР РФ в Анкарі, інформує
Директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Київ, аби зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та своїми колегами з розвідки,
Директор ЦРУ приїхав до Києва після зустрічі з керівником Зовнішньої розвідки РФ Сєргєєм Наришкіним в Анкарі. Це другий відомий випадок, коли менш ніж за місяць директор ЦРУ відвідує Київ.
За словами чиновника, під час візиту в Київ Бернс «обговорив попередження США не використовувати ядерну зброю, яке він передав голові СВР Росії, і підтвердив зобов’язання Сполучених Штатів надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією».