Під час вчорашньої масованої атаки на Україну в Києві перебував директор ЦРУ – ЗМІ

Директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Київ, аби зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та своїми колегами з розвідки, пише CNN з посиланням на американського чиновника. За даними чиновника, під час масованого російського удару по Україні Бернс перебував у безпечному місці на території посольства США .

Директор ЦРУ приїхав до Києва після зустрічі з керівником Зовнішньої розвідки РФ Сєргєєм Наришкіним в Анкарі. Це другий відомий випадок, коли менш ніж за місяць директор ЦРУ відвідує Київ.