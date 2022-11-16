Під час вчорашньої масованої атаки на Україну в Києві перебував директор ЦРУ – ЗМІ

До Києва Вільям Бернс прибув після зустрічі з очільником СВР РФ в Анкарі, інформує ZN.ua.

Під час вчорашньої масованої атаки на Україну в Києві перебував директор ЦРУ – ЗМІ
© Getty Images

Директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Київ, аби зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та своїми колегами з розвідки, пише CNN з посиланням на американського чиновника. За даними чиновника, під час масованого російського удару по Україні Бернс перебував у безпечному місці на території посольства США.

Директор ЦРУ приїхав до Києва після зустрічі з керівником Зовнішньої розвідки РФ Сєргєєм Наришкіним в Анкарі. Це другий відомий випадок, коли менш ніж за місяць директор ЦРУ відвідує Київ.

За словами чиновника, під час візиту в Київ Бернс «обговорив попередження США не використовувати ядерну зброю, яке він передав голові СВР Росії, і підтвердив зобов’язання Сполучених Штатів надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією».





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