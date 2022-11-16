На українсько-польському кордоні усі пункти пропуску працюють у штатному режимі

Заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм повідомляє про повноцінну роботу пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

"Усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють у штатному режимі - як на виїзд, так і на в’їзд. Це стосується усіх видів транспортних засобів, у тому числі, автобусів, легкових та вантажних автомобілів", - зазначив Наєм у Telegram.