На українсько-польському кордоні усі пункти пропуску працюють у штатному режимі

Це стосується усіх видів транспортних засобів.

На українсько-польському кордоні усі пункти пропуску працюють у штатному режимі
© Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм повідомляє про повноцінну роботу пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

"Усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють у штатному режимі - як на виїзд, так і на в’їзд. Це стосується усіх видів транспортних засобів, у тому числі, автобусів, легкових та вантажних автомобілів", - зазначив Наєм у Telegram.

Напередодні було призупинено рух на всіх пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, інформує ZN.ua.


Анна Конюченко, ZN.ua





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