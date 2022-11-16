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2022-11-16
На українсько-польському кордоні усі пункти пропуску працюють у штатному режимі
Це стосується усіх видів транспортних засобів.
© Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм повідомляє про повноцінну роботу пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.
"Усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють у штатному режимі - як на виїзд, так і на в’їзд. Це стосується усіх видів транспортних засобів, у тому числі, автобусів, легкових та вантажних автомобілів", - зазначив Наєм у
Напередодні було призупинено рух на всіх пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, інформує
Анна Конюченко, ZN.ua