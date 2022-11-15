Росія завдала удару по колективній безпеці. Треба діяти – Зеленський звернувся до НАТО

Російський терор вже не обмежується державними кордонами України. Про це у вечірному відеозверненні наголосив президент Володимир Зеленський.

"Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Що довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, до кого можуть дістати російські ракети", - наголосив Зеленський.

Президент закликав країни НАТО діяти, оскільки це російський ракетний удар по колективній безпеці, інформує ZN.ua .

"І я хочу зараз сказати всім нашим польським братам і сестрам: Україна завжди вас підтримає! Вільних людей терор не зламає! Перемога можлива, коли немає страху! У нас із вами – немає. Росія протиставляє себе світу. Росія тероризує і нас, і всіх, до кого може дотягнутися. Зробимо все, щоб її зупинити!"- зазначив Зеленський.