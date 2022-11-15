Ракетна атака призвела до загибелі двох польських громадян

Сьогоднішня ракетна атака російського агресора завдала шкоди не тільки Україні, а й сусідній державі. Російська ракета впала на територію Люблінського воєводства, що межує з українським кордоном.

Ракетна атака російського агресора зачепила територію Польщі: прем'єр Польщі скликає екстрене засідання у зв'язку із загибеллю польських громадян

Telegram-канали дають суперечливі відомості щодо наслідків цього ракетного удару. Одні пишуть лише про пошкоджене майно. Інші говорять про те, що поранено двох людей. Треті повідомляють про загибель двох польських громадян.

"Прем'єр Польщі Моравецький скликав екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони через те, що одна чи дві російські ракети впали в Люблінському воєводстві на кордоні з Україною, і вбили 2 людей", - повідомляє Telegram-канал Україна??Новини ?? Війна.

Ракетна атака російського агресора зачепила територію Польщі: прем'єр Польщі скликає екстрене засідання у зв'язку із загибеллю польських громадян

У будь-якому випадку створено небезпечний прецедент, на який Європа має якось відреагувати.

Нагадаємо, в Україні ввели екстрені відключення електроенергії через чергову ракетну атаку.


Марченко Любов, Тудей





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