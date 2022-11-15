Байден поспілкувався з Мелоні про підтримку України

Глобальні виклики потребують відповідей.

Байден поспілкувався з Мелоні про підтримку України
© Скріншот з відео

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обговорили на полях саміту G20 підтримку України, а також протидію загрозам з боку Росії. Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

Як зазначається у повідомленні, мета зустрічі полягала в «координації відповідей на низку глобальних викликів, у тому числі з боку Китаю, кліматичної кризи, а також використання Росією енергії як зброї».

Джорджа Мелоні та Джо Байден підкреслили прихильність «подальшому забезпеченню України підтримкою, необхідною для самооборони, а також притягнення Росії до відповідальності за її агресію».


Михайло Яровенко, ZN.ua





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