Байден поспілкувався з Мелоні про підтримку України

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обговорили на полях саміту G20 підтримку України, а також протидію загрозам з боку Росії. Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

Як зазначається у повідомленні, мета зустрічі полягала в «координації відповідей на низку глобальних викликів, у тому числі з боку Китаю, кліматичної кризи, а також використання Росією енергії як зброї».

Джорджа Мелоні та Джо Байден підкреслили прихильність «подальшому забезпеченню України підтримкою, необхідною для самооборони, а також притягнення Росії до відповідальності за її агресію».