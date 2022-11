Кулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на масштабний ракетний удар по нашій країні, який Росія завдала 15 листопада. Він написав у Twitter , що це відповідь країни-агресора на питання про переговори.

«Російські ракети вбивають людей і руйнують інфраструктуру в Україні прямо зараз. Це відповідь Росії на питання мирних переговорів. Перестаньте пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми! Цей терор можна зупинити лише силою нашої зброї та принципів», - написав він.

