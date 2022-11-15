Кулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорів

Міністр також закликав країни G20 відреагувати на ракетний удар по Україні, інформує ZN.ua.

Кулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорів
Росія знову атакувала цивільні об'єкти в Україні
© Скріншот з відео

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на масштабний ракетний удар по нашій країні, який Росія завдала 15 листопада. Він написав у Twitter, що це відповідь країни-агресора на питання про переговори.

«Російські ракети вбивають людей і руйнують інфраструктуру в Україні прямо зараз. Це відповідь Росії на питання мирних переговорів. Перестаньте пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми! Цей терор можна зупинити лише силою нашої зброї та принципів», - написав він.

Російські missiles є killing people and ruining infrastructure across Ukraine right now. Це є те, що Росія має бути прийнята на питання про те, що страждають. Stop proposing Ukraine до accept Russian ultimatums! Цей terror може тільки бути схильним з кінцем наших втікачів і принципів.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022

Міністр також опублікував наступний твіт, у якому закликав країни G20 відреагувати на атаку з боку країни-агресора.

«Росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію саміту «Групи двадцяти». І, будь ласка, уникніть «закликів до обидвох сторін». Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців», - написав Кулеба.

Росія б'є смертоносними ракетами у мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об'єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію самміту «Групи двадцяти». І, будь ласка, уникніть «закликів до обох сторін». Стати на бік людей, а не воєнних злочинців.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022

Вдень 15 листопада по всій території України пролунала повітряна тривога, незабаром почали надходити перші повідомлення про вибухи та роботу ППО. У Києві сталися пожежі у трьох житлових будинках у Печерському районі міста. Російські окупанти завдали ударів по території Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької, Кіровоградської, Волинської областей, вибухи пролунали також у Харкові, Рівному, Хмельницькому. Атаці піддалися об'єкти енергетичної інфраструктури Житомира та Львова, міста частково залишилися без енергопостачання. Пізніше стало відомо, що через атаку окупантів у низці областей України вводяться екстрені відключення електроенергії.

Росія випустила територією нашої країни майже 100 ракет.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Блок рекламы


Похожие новости
Покарання за злочини для Росії буде невідворотним – ШмигальПокарання за злочини для Росії буде невідворотним – Шмигаль
СБУ відкрила кримінальну справу через прославляння Росії в Києво-Печерській ЛавріСБУ відкрила кримінальну справу через прославляння Росії в Києво-Печерській Лаврі
Зеленський на G20: «Війну Росії потрібно і можна зупинити»Зеленський на G20: «Війну Росії потрібно і можна зупинити»
Цілковита ізоляція: ЄС рухається до нової офіційної політики щодо Росії – PoliticoЦілковита ізоляція: ЄС рухається до нової офіційної політики щодо Росії – Politico
Black box: Буданов розповів про проєкт ГУР, який допоміг знизити наступальний потенціал РосіїBlack box: Буданов розповів про проєкт ГУР, який допоміг знизити наступальний потенціал Росії
США намагаються заспокоїти Україну після коментарів Міллі щодо переговорів — POLITICOСША намагаються заспокоїти Україну після коментарів Міллі щодо переговорів — POLITICO
Глави розвідок США та Росії ведуть переговори в Анкарі: що відомоГлави розвідок США та Росії ведуть переговори в Анкарі: що відомо
В Китаї після зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна закликали Росію і України до переговорівВ Китаї після зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна закликали Росію і України до переговорів
В МЗС ще раз нагадали: Росія не в тій позиції, аби диктувати умови для переговорівВ МЗС ще раз нагадали: Росія не в тій позиції, аби диктувати умови для переговорів
Щоб G20 не перетворилося на G19: господар саміту лобіює пом’якшення критики Росії – PoliticoЩоб G20 не перетворилося на G19: господар саміту лобіює пом’якшення критики Росії – Politico
Последние новости
Подгружаем последние новости