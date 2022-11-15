Резолюція ООН про репарації: у Мін’юсті пояснили деталі

Ухвалена напередодні резолюція Генасамблеї ООН щодо створення механізму відшкодування збитків для України, нарешті дасть можливість країнам, де є заарештовані російські активи, почати процеси надання цих грошей на відбудову України. Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства юстиції України у Facebook.

“Що для нас означає резолюція ООН : країни, в яких знаходяться заарештовані активи РФ , мають тепер юридично обґрунтоване рішення та зможуть перейти від дискусій до дій щодо старту роботи міжнародного компенсаційного механізму. Україна запропонує їм укласти міжнародний Договір про притягнення РФ до відповідальності та відшкодування завданих агресією Росії збитків”, - наголосила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.