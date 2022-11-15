Війська РФ готуються до битви за Маріуполь

Російські окупаційні війська готуються до битви за Маріуполь. Біля міста спостерігається скупчення військових частин РФ , заявив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Вони готуються до цього. Вони ж розуміють тенденції на фронті. Що йде чітка тенденція по деокупації всієї території України – Харківської Донецької, Херсонської областей. Ворог це добре розуміє", - повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram.