Війська РФ готуються до битви за Маріуполь

Біля міста спостерігається скупчення військових частин РФ, інформує ZN.ua.

Російські окупаційні війська готуються до битви за Маріуполь. Біля міста спостерігається скупчення військових частин РФ, заявив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Вони готуються до цього. Вони ж розуміють тенденції на фронті. Що йде чітка тенденція по деокупації всієї території України – Харківської Донецької, Херсонської областей. Ворог це добре розуміє", - повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram.

Він також зазначив, що концентрація російських військ на бахмутському та авдіївському напрямках відбувається з метою отримання РФ хоч якоїсь "перемоги".


Анна Конюченко, ZN.ua





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