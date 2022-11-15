Шольц заявив, що не вів бесіду з Лавровим на G20

Канцлер Німеччини зазначив, що члени "Двадцятки" вважають цю війну несправедливою та зайвою, інформує ZN.ua.

Шольц заявив, що не вів бесіду з Лавровим на G20
© © European Council

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заперечив факт розмови із міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим на полях саміту «Великої двадцятки» в Індонезії.

«Він стояв біля мене і також сказав два речення. Це була розмова...», — цитує коментар Шольца сайт ARD.

Водночас як пише видання Zeit, Шольц зазначив, що не хотів би, аби склалося неправильне враження про цю «розмову» однак про зміст висловлювань Лаврова він промовчав.

Загалом Олаф Шольц заявив, що задоволений першими результатами саміту G20. За його словами, стає очевидним, що ця війна є неприйнятною. Це «консенсус, який поступово набирає силу» і, з його точки зору, великий крок вперед, якого не можна було очікувати на початку війни.

Він додав, що після переговорів із представниками деяких країн у нього склалося враження, що багато держав, які утрималися від голосування в ООН щодо нападу Росії, вважають цю війну несправедливою та зайвою, та готові підтримати жорстку резолюцію.

«Я думаю, що це правильно, що є постійна розмова. Зрештою має настати момент, коли Росія усвідомить, що їй потрібно вийти з ситуації», - зазначив Шольц.

На запитання, що він думає про план президента України Володимира Зеленського з 10 пунктів щодо можливого припинення війни, канцлер відповів: «Зараз важливо, щоб Росія припинила свою агресивну війну та вивела свої війська».


Ірина Знась, ZN.ua





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