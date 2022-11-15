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2022-11-15
Росія погодиться на продовження "зернової угоди" — Bloomberg
Якщо це правда, то ініціатива буде тривати ще 120 днів, інформує
© depositphotos/micheleursi.hotmail.com
Термін "зернової угоди" спливає вже цього тижня. Видання Bloomberg
"Зернову угоду" за участі посередників - ООН і Туреччини - було підписано в серпні, її тривалість повинна становити 120 днів. І вже в суботу вони спливають. За цей час Україна вивезла в рамках експорту продукції 10 млн тонн зерна.
Якщо ж жодна зі сторін у суботу не прийме рішення про розрив угоди, то вона автоматично буде продовжена ще на 120 дні.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua