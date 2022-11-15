Росія погодиться на продовження "зернової угоди" — Bloomberg

Термін "зернової угоди" спливає вже цього тижня. Видання Bloomberg пише , що РФ погодиться на її продовження, проте чи висуватиме вона якісь вимоги в обмін на це, чотири джерела, з якими спілкувалося видання, не уточнили.

"Зернову угоду" за участі посередників - ООН і Туреччини - було підписано в серпні, її тривалість повинна становити 120 днів. І вже в суботу вони спливають. За цей час Україна вивезла в рамках експорту продукції 10 млн тонн зерна.

Якщо ж жодна зі сторін у суботу не прийме рішення про розрив угоди, то вона автоматично буде продовжена ще на 120 дні.