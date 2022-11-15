Зеленський на G20: «Війну Росії потрібно і можна зупинити»

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу перед лідерами G20, які зараз проводять саміт на індонезійському острові Балі, що «настав час» покласти край «руйнівній війні» Росії. Про це повідомляє The Guardian , інформує ZN.ua .

«Ми не дозволимо Росії чекати та нарощувати свої сили… Я переконаний, що зараз настав час, коли війну Росії потрібно і можна зупинити», – цитує видання українського президента.

Також президент України запевнив, що «Мінська-3» не буде, очевидно, маючи на увазі те, що Україна не збирається йти на поступки Росії. Також він не залишив без уваги і ситуацію на Запорізькій АЕС.