Зеленський на G20: «Війну Росії потрібно і можна зупинити»

Президент України заявив, що «Мінська-3» не буде.

Зеленський на G20: «Війну Росії потрібно і можна зупинити»
© Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу перед лідерами G20, які зараз проводять саміт на індонезійському острові Балі, що «настав час» покласти край «руйнівній війні» Росії. Про це повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua.

«Ми не дозволимо Росії чекати та нарощувати свої сили… Я переконаний, що зараз настав час, коли війну Росії потрібно і можна зупинити», – цитує видання українського президента.

Також президент України запевнив, що «Мінська-3» не буде, очевидно, маючи на увазі те, що Україна не збирається йти на поступки Росії. Також він не залишив без уваги і ситуацію на Запорізькій АЕС.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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