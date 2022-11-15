Цілковита ізоляція: ЄС рухається до нової офіційної політики щодо Росії – Politico

Євросоюз хоче оновити ухвалений у 2016 році документ про стосунки з Москвою, інформує ZN.ua.

Цілковита ізоляція: ЄС рухається до нової офіційної політики щодо Росії – Politico
© РИА Новости

Посадовці Європейського Союзу обговорюють нові принципи того, як замінити застарілий документ про стосунки з Росією, затверджений ще у 2016 році. Тепер ідеться про ізоляцію РФ. Про це повідомляє Politico, яке отримало доступу до наразі утаємниченого проєкту документа.

Зокрема видання зазначає, що найпомітніший новий принцип – це «міжнародна ізоляція Росії, запровадження та впровадження обмежувальних заходів проти Росії та недопущення їх обходу».

У певному сенсі це є просто відображенням реальності та її формалізація. Відколи Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому, ЄС зосередився на ухваленні та застосуванні широких санкцій, спрямованих на більшу частину економіки, імпорту та експорту країни.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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