Ворог в Херсонській області відходить вглиб приблизно на 20 км: що це означає

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що війська окупантів на лівому березі Дніпра в Херсонській області просуваються вглиб від облаштованих рубежів на 15-20 кілометрів. Під час ефіру на "Еспресо ТВ" вона пояснила, що таким чином росіяни намагаються вберегтися від атак Сил оборони, які навіть за таких умов беруть під свій вогневий контроль їх логістичні артерії на землі.

Саме внаслідок цього, продовжила вона, окупанти не зможуть так легко підвозити до своїх позицій резерви та боєприпаси.

"Гіпотетично вони можуть загрожувати (Херсону), тому що відстань дозволяє використовувати різні види зброї, але ми теж не стоїмо на місці та використовуємо контрбатарейну боротьбу, також маємо чим відповісти. У зв’язку з чим спостерігається певна активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо посунення вглиб від берега на 15-20 км", - розповіла Гуменюк.

Що стосується правобережжя Херсонщини, то там на деокупованих територіях, а це 4 870 квадратних кілометрів, тривають стабілізаційні заходи.