Зима може ускладнити боротьбу, але ЗСУ вміють воювати взимку – посол Британії

Мелінда Сіммонс заявила, що Україна сильно просунулася на фронтах, інформує ZN.ua.

Зима може ускладнити боротьбу, але ЗСУ вміють воювати взимку – посол Британії
© Олександр Мєдвєдєв/НВ

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що українські військові вміють боротися взимку, тому через погодні умови оперативної паузи у війні проти Росії може й не бути.

"Зима може ускладнити боротьбу, але я не впевнена, що це означатиме паузу. Подивимось, але Україна сильно просунулася, успішно, і вони знають, як боротися взимку, якщо потрібно. Мають 8 років досвіду", - зазначила Сіммонс у Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua





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