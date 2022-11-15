Зима може ускладнити боротьбу, але ЗСУ вміють воювати взимку – посол Британії

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що українські військові вміють боротися взимку, тому через погодні умови оперативної паузи у війні проти Росії може й не бути.

"Зима може ускладнити боротьбу, але я не впевнена, що це означатиме паузу. Подивимось, але Україна сильно просунулася, успішно, і вони знають, як боротися взимку, якщо потрібно. Мають 8 років досвіду", - зазначила Сіммонс у Twitter.