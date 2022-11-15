Засуджений в РФ замбієць загинув на війні проти України, Замбія вимагає пояснень від Москви

Міністерство закордонних справ Замбії звернулось до російської влади з вимогою пояснити, яким чином засуджений у Росії замбієць опинився на війні в Україні, де згодом загинув. Про це повідомили на Facebook-сторінці МЗС Замбії.

У повідомленні йдеться, що 23-річний замбійський студент Лемехані Натан Ньіренда вивчав проєктування ядерних установок у Московському інженерно-фізичному інституті. У квітні 2020 року його засудили до 9,5 років позбавлення волі у Росії, проте не зазначається, за який злочин.

А вже в листопаді стало відомо, що 22 вересня він загинув на фронті в Україні і після перевірки Замбія знайшла підтвердження цій інформації. Тож тепер МЗС Замбії чекає пояснень від російської влади.