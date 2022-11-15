Black box: Буданов розповів про проєкт ГУР, який допоміг знизити наступальний потенціал Росії

Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів про проєкт Black box, спільно реалізований Головним управлінням розвідки та волонтерським фондом "Повернись живим". За його словами, цей проєкт вже допоміг істотно знизити наступальний потенціал окупаційних військ, інформує ZN.ua .

"З огляду на секретність, ми не можемо розкрити деталей цієї співпраці, але її результати точно відобразяться на полі бою, - зазначив Буданов, слова якого цитує пресслужба ГУР МО . - За нашими підрахунками, лише за жовтень проєкт, який ми між собою називаємо Black box, завдав Росії збитків на мільйони доларів. Спільно з благодійниками та усіма небайдужими українцями ми й надалі будемо впливати на бойову спроможність ворога".

Відомо, що вартість проєкту становить 40 мільйонів гривень.