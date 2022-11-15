Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганської області – Гайдай

Окупанти продовжують стягувати резерви в область.

На території Луганської області тривають важкі бої, але українські військові поступово просуваються до великих окупованих міст області, заявив глава ОВА Сергій Гайдай.

"Доволі запеклі і важкі бої відбуваються зараз на Луганщині. Але в місцевих пабліках ми читаємо про те, що місцеві жителі чують вже достатньо голосно бої біля великих міст – і в Рубіжному, і в Кремінній. Це говорить про те, що лінія фронту потрохи просувається до наших великих міст", - зазначив Гайдай у Telegram.

За його словами, просування ЗСУ сповільнює те, що всі території заміновані. Він також наголосив, що окупанти попри великі втрати продовжують стягувати резерви у Луганську область.


Анна Конюченко, ZN.ua





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