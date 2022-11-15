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2022-11-15
Чисельність населення Землі досягла позначки у вісім мільярдів осіб
На те, щоб населення збільшилося на мільярд людей, знадобилося 12 років, інформує
Населення Землі досягло позначки у вісім мільярдів осіб
15 листопада, за оцінками ООН, чисельність населення нашої планети досягла позначки вісім мільярдів людей. В організації це
Зазначається, що населенню нашої планети знадобилося 12 років, щоб вирости з семи до восьми мільярдів. Але, за прогнозами, на те, щоб досягти позначки дев'ять мільярдів, буде потрібно вже 15 років, що вказує на уповільнення темпів зростання чисельності населення.
Фаїна Вауліна, ZN.ua