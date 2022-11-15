У Пентагоні спрогнозували, чи можуть росіяни добровільно залишити окуповані території

Представник Пентагону під час останнього брифінгу зазначив, що в Міноборони США не вважають, що росіяни можуть самотужки залишити окуповані території навіть після втрати Херсона. Ба більше, там переконані, що попереду будуть важкі бої.

"Хоча ми продовжуємо спостереження, за нашими оцінками, російські війська перемістилися на східний берег річки і встановили свої оборонні лінії, поступившись у такий спосіб українцям значною частиною території, включно з містом Херсон", - сказав він.

У США зазначають, що наразі ЗСУ на звільнених територіях закріплюють отримані успіхи. Насамперед вони зайняті зачисткою, адже окупанти, тікаючи, залишили велику кількість мін.

Що стосується збитків, то у Пентагону "є підстави вважати", що ворожі сили завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі Херсона, зокрема водопостачанню та іншим комунальним системам.

"Росіяни, схоже, не збираються залишати іншу частину окупованої України, і там, безсумнівно, ще чекають важкі бої. Але звільнення міста Херсона - це значне досягнення і свідчення стійкості, рішучості та наполегливості українського народу і його Збройних Сил у боротьбі за захист своєї країни", - сказав він.