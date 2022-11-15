Зеленський ініціював проведення міжнародної конференції з післявоєнної безпеки: про що мова й чому це важливо для України

Це потрібно для того, аби зробити неможливою нову ініційовану Росією війну в майбутньому. Тому результатом цього заходу має стати підписання Kyiv Security Compact, інформує ZN.ua.

Зеленський ініціював проведення міжнародної конференції з післявоєнної безпеки: про що мова й чому це важливо для України
© Офіс президента

Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті G20 зауважив, що потрібно провести міжнародну конференцію, де будуть закріплені ключові елементи післявоєнної безпеки. Це стосується з безпекових гарантій для нашої країни.

"Україна не є членом будь-якого з альянсів. І ця російська війна змогла розпочатись як раз тому, що Україна залишалась у сірій зоні – між євроатлантичним світом і російським імперіалізмом, - пояснив президент. - Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки. Тому підготували проєкт договору – Kyiv Security Compact, і вже його запропонували партнерам. Тож маємо провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі включно з гарантіями для України, щоб унеможливити повторення російської агресії".

Президент наголосив, що основним результатом цієї конференції має бути саме підписання Kyiv Security Compact - гарантій безпеки для нашої держави.

"Ми можемо зробити це у будь-який час – вже навіть цього року. І я вас запевняю – після цього ви вже ніколи і нічого не почуєте про війну у нашій частині Європи. Бо агресор не наважиться її повторити, - зауважив президент. - Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека і справедливість почнуть відновлюватися, має бути підписаний документ сторонами про фіксацію закінчення війни".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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