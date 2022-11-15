Зеленський ініціював проведення міжнародної конференції з післявоєнної безпеки: про що мова й чому це важливо для України
Це потрібно для того, аби зробити неможливою нову ініційовану Росією війну в майбутньому. Тому результатом цього заходу має стати підписання Kyiv Security Compact, інформує
Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті G20 зауважив, що потрібно провести міжнародну конференцію, де будуть закріплені ключові елементи післявоєнної безпеки. Це стосується з безпекових гарантій для нашої країни.
"Україна не є членом будь-якого з альянсів. І ця російська війна змогла розпочатись як раз тому, що Україна залишалась у сірій зоні – між євроатлантичним світом і російським імперіалізмом, - пояснив президент. - Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки. Тому підготували проєкт договору – Kyiv Security Compact, і вже його запропонували партнерам. Тож маємо провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі включно з гарантіями для України, щоб унеможливити повторення російської агресії".
Президент наголосив, що основним результатом цієї конференції має бути саме підписання Kyiv Security Compact - гарантій безпеки для нашої держави.
"Ми можемо зробити це у будь-який час – вже навіть цього року. І я вас запевняю – після цього ви вже ніколи і нічого не почуєте про війну у нашій частині Європи. Бо агресор не наважиться її повторити, - зауважив президент. - Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека і справедливість почнуть відновлюватися, має бути підписаний документ сторонами про фіксацію закінчення війни".