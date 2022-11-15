Зеленський про вирішення викликів, створених війною: «Якщо РФ опиратиметься нашій формулі миру, ви побачите, що вона хоче лише війни»

Президент України виступив на саміті G20.

Зеленський про вирішення викликів, створених війною: «Якщо РФ опиратиметься нашій формулі миру, ви побачите, що вона хоче лише війни»
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті G20 закликав країни групи приєднатися до вирішення викликів, які створила Росія, розв'язавши війну проти Української держави. Він зазначив, що якщо РФ почне чинити опір «формулі миру», то всім стане ясно – вона хоче лише війни.

«Радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених та депортованих; виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ та припинення бойових дій повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; та останнє – фіксація закінчення війни. Я окреслив напрямки, за якими кожен із вас може вибрати для себе – як стати творцем світу. Будь ласка, оберіть свій напрямок для лідерства – і разом ми точно реалізуємо формулу світу», – сказав Зеленський.

Президент України впевнений, що при вирішенні зазначених викликів можна використовувати механізм, подібний до «зернової угоди».

«Є ООН – і дві сторони домовленостей: з одного боку – Україна, Туреччина та ООН, а з іншого – Росія, Туреччина та ООН. Подібно до цього може спрацювати виконання кожного з озвучених мною зараз пунктів, де сторонами можуть бути різні держави, які готові взяти на себе лідерство в тому чи іншому рішенні… І якщо Росія чинитиме опір нашій формулі миру, ви побачите, що вона хоче лише війни», – зазначив Зеленський.





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