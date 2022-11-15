Залужний назвав найгарячіші ділянки фронту
На Донеччині тривають запеклі бої.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у розмові із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі розповів про ситуацію на фронтах та назвав найгарячіші напрямки.
Ситуацію на фронті Залужний
«Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар’їнка-Павлівка, але успіху не має. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам», - повідомив генерал.
Крім того, українські військові уважно стежать за ситуацією на кордоні з Білоруссю та зміцнюють захист України з півночі.
Генштаб ЗСУ продовжує концентрувати зусилля на досягненні стратегічних завдань із стабілізації обстановки у визначених операційних зонах, веденні контрнаступу для звільнення усіх територій України та недопущення прориву противника на ділянках ймовірного наступу.