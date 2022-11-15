Залужний назвав найгарячіші ділянки фронту

На Донеччині тривають запеклі бої.

Залужний назвав найгарячіші ділянки фронту
© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у розмові із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі розповів про ситуацію на фронтах та назвав найгарячіші напрямки.

Ситуацію на фронті Залужний оцінює як спокійну та контрольовану. На харківському напрямку, попри шалений опір окупаційних військ, триває контрнаступ, на Херсонщині – стабілізаційні дії та зміцнення рубежів оборони.

«Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар’їнка-Павлівка, але успіху не має. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам», - повідомив генерал.

Крім того, українські військові уважно стежать за ситуацією на кордоні з Білоруссю та зміцнюють захист України з півночі.

Генштаб ЗСУ продовжує концентрувати зусилля на досягненні стратегічних завдань із стабілізації обстановки у визначених операційних зонах, веденні контрнаступу для звільнення усіх територій України та недопущення прориву противника на ділянках ймовірного наступу.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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