Зеленський у звільненому Херсоні – це репутаційний удар для російської армії

Російські блогери використали візит президента України Володимира Зеленського до нещодавно звільненого Херсона як привід для критики російської армії. На це у своєму звіті вказав Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначають, що візит Зеленського до Херсона став приводом для російських блогерів критикувати російську армію сильніше, ніж навіть у попередні дні під час відходу з західної Херсонської області. Вони скаржилися на те, що Зеленський прибув до Херсона і міг вільно пересуватися, та запитували, чому російські війська не завдали удару по ньому. Один з них навіть сприйняв це як свідчення того, що Росія не хоче виграти війну, і розкритикував російські сили за те, що вони дозволили Зеленському ступити на «російську територію», інформує ZN.ua .

«Російські мілблогери, зокрема, зберігали відносно приглушену реакцію на втрату Росією правого берега в минулі дні, як раніше повідомляв ISW. Чітка зміна риторики від відносно виправдувальної мови, яка загалом підтримує виведення військ як обґрунтоване з військової точки зору рішення, до гніву, спрямованого на російські військові невдачі, свідчить про те, що російське військове керівництво, ймовірно, зазнає тиску з метою отримання здобутків у Донецькій області та інших регіонах», – йдеться у звіті ISW.