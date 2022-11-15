Зеленський у звільненому Херсоні – це репутаційний удар для російської армії
ISW про реакцію російських військових блогерів.
Російські блогери використали візит президента України Володимира Зеленського до нещодавно звільненого Херсона як привід для критики російської армії. На це у своєму
Аналітики ISW зазначають, що візит Зеленського до Херсона став приводом для російських блогерів критикувати російську армію сильніше, ніж навіть у попередні дні під час відходу з західної Херсонської області. Вони скаржилися на те, що Зеленський прибув до Херсона і міг вільно пересуватися, та запитували, чому російські війська не завдали удару по ньому. Один з них навіть сприйняв це як свідчення того, що Росія не хоче виграти війну, і розкритикував російські сили за те, що вони дозволили Зеленському ступити на «російську територію», інформує
«Російські мілблогери, зокрема, зберігали відносно приглушену реакцію на втрату Росією правого берега в минулі дні, як раніше повідомляв ISW. Чітка зміна риторики від відносно виправдувальної мови, яка загалом підтримує виведення військ як обґрунтоване з військової точки зору рішення, до гніву, спрямованого на російські військові невдачі, свідчить про те, що російське військове керівництво, ймовірно, зазнає тиску з метою отримання здобутків у Донецькій області та інших регіонах», – йдеться у звіті ISW.