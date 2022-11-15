«Ми повинні зупинити війну»: президент Індонезії на відкритті саміту G20 на Балі

Війна в Україні – одна з основних тем саміту 20-ти найбільших економік світу, інформує ZN.ua.

«Ми повинні зупинити війну»: президент Індонезії на відкритті саміту G20 на Балі
© The Times of India

Президент Індонезії Джоко Відодо на відкритті саміту G20 на острові Балі закликав «зупинити війну», вочевидь, маючи на увазі російське вторгнення в Україну. Про це пише Times of India.

«Бути відповідальним означає створювати ситуації не з нульовою сумою, бути відповідальним також означає, що ми повинні покласти край війні. Якщо війна не закінчиться, світу буде важко рухатися вперед», – сказав він лідерам топ-20 економік світу на відкритті саміту.

Він також зазначив, що для Індонезії велика честь приймати саміт і «потрібні великі зусилля, щоб мати можливість сидіти у цій залі».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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