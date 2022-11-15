Президент нагородив розвідника, який встановив український прапор у Снігурівці

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України розвіднику, який 10 листопада брав участь у звільненні Снігурівки і здійняв український прапор над будівлею районної адміністрації. Про це він повідомив у традиційному вечірньому зверненні.

Сержант Андрій Орлов, про якого розповів Зеленський, ще у вересні проявив надзвичайну хоробрість та результативність у боях на Херсонщині, після поранення і лікування повернувся на передову.

Президент також повідомив, що під час сьогоднішньої поїздки до Херсону вручив 36 орденів Богдана Хмельницького та «За мужність», ще три ордени передав пораненим бійцям.

«Зокрема, орденом Богдана Хмельницького І ступеня відзначено бригадного генерала Олександра Тарнавського. У вересні він став командувачем оперативно-стратегічної групи військ «Херсон», і ми бачимо результат», — наголосив Зеленський.