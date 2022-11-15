Залужний – Міллі: «Українські військові не приймуть ніяких перемовин із РФ»

Українські військові ніколи не погодяться на переговори, домовленості чи компроміси із російським агресором, і боротимуться, скільки стане сил. Таку позицію головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив у розмові із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

«Наша мета – звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна – Росія має залишити всі захоплені території», - наголошує Залужний.

Головнокомандувач Збройних сил України поінформував співрозмовника про оперативну обстановку та першочергові потреби української армії, та подякував американському народові і особисто генералу Міллі за високу оцінку ЗСУ.