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2022-11-15
Зі сльозами на очах: окупанти змусили мешканку Ялти просити вибачення за українські пісні
Окупанти змусили жінку вибачатися на камеру за україньскі пісні у Ялті.
Нещодавно мережею
"У тимчасово окупованому Криму російські мразоти знайшли жінку, яка у нашій Ялті увімкнула українську пісню, та змусили її зі сльозами вибачатись.
Після повернення Криму кожна паскуда, яка працювала на росіян, буде покарана. Рекомендую їм вже тікати, поки ще працює частина кримського моста. Потім буде пізно", - коментує відео український волонтер Сергій Стерненко.
Вона і спричинила смертельну пожежу.
Алексей Ионов, politeka.net