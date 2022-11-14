Росіяни хочуть евакуювати всіх цивільних з трьох міст у Луганській області – Генштаб

Російські окупанти мають намір провести так звану евакуацію всього мирного населення з трьох міст Луганської області вглиб тимчасово окупованої ними території України нібито у зв’язку зі складною гуманітарною ситуацією. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні .

“Через складну гуманітарну ситуацію, що склалася у Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій”, – йдеться в повідомленні.