Росіяни хочуть евакуювати всіх цивільних з трьох міст у Луганській області – Генштаб

Йдеться про окуповані населені пункти, розміщені неподалік лінії фронту, інформує ZN.ua.

Росіяни хочуть евакуювати всіх цивільних з трьох міст у Луганській області – Генштаб
Фото ілюстративне
© Getty Images

Російські окупанти мають намір провести так звану евакуацію всього мирного населення з трьох міст Луганської області вглиб тимчасово окупованої ними території України нібито у зв’язку зі складною гуманітарною ситуацією. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

“Через складну гуманітарну ситуацію, що склалася у Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій”, – йдеться в повідомленні.


Максим Царук, ZN.ua





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