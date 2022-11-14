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2022-11-14
Байден: «Ми й надалі надаватимемо українському народу можливості для самооборони»
Рішення про можливі переговори має ухвалити Україна.
© Скріншот з відео
Росія не вийшла окупувати і перемогти Україну, як вона планувала спочатку. Про це нагадав, виступаючи на прес-конференції під час саміту G20 у Балі президент США Джо Байден, повідомляє "Голос Америки".
Президент зустрівся з журналістами за підсумками своєї зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, що відбулася на полях саміту.
Юлія Мельничук, ZN.ua