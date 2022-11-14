У СБУ розповіли про стабілізаційні заходи на Херсонщині

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що на звільненій частині Херсонської області проводяться стабілізаційні заходи. Про це повідомляє офіційний Telegram СБУ .

Служба безпеки виявляє місцевих колаборантів, зрадників та агентів російських спецслужб, яких ті могли спеціально залишити на українській території. Також СБУ проводить слідчі дії з документування військових злочинів РФ .