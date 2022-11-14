У СБУ розповіли про стабілізаційні заходи на Херсонщині

Усі колаборанти отримають заслужене покарання.

У СБУ розповіли про стабілізаційні заходи на Херсонщині
© Служба безпеки України

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що на звільненій частині Херсонської області проводяться стабілізаційні заходи. Про це повідомляє офіційний Telegram СБУ.

Служба безпеки виявляє місцевих колаборантів, зрадників та агентів російських спецслужб, яких ті могли спеціально залишити на українській території. Також СБУ проводить слідчі дії з документування військових злочинів РФ.

«Ми розуміємо, що ворог міг спеціально залишити на деокупованій території своїх агентів для виконання певних завдань. Наша задача – їх виявити. Окрім того, в СБУ є багато оперативної інформації про зрадників і колаборантів, які перейшли на бік ворога. Тож ми перевіряємо її безпосередньо на місці. Усі, хто зрадив Україну заради «русского міра», отримають заслужене покарання», – додав Малюк.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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