ЗСУ звільнили понад 50% територій, захоплених Росією з 24 лютого: карта

Збройні Сили нашої країни вже деокупували майже 78 тис км своєї території, яку країна-агресор захопила після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.

Про це інформують OSInt-аналітики проекту Def Мon, інформує Апостроф.

За розрахунками експертів, після зачистки правого берега Дніпра ЗСУ вже звільнили 52,5% земель, окупованих з лютого 2022-го.

Під російською окупацією залишається майже 71 тис км, які РФ встигла захопити після 24 лютого. До цієї території входять села Очаківської громади на Кінбурнському півострові Миколаївської області, лівобережна частина Херсонської області, частина Запорізької області, деякі населені пункти на Харківщині та територій Донбасу.

Загалом під російською окупацією, включно з т.зв. "ЛНР"/"ДНР" та АР Крим залишається близько 120 тис км, що є 20% території України.

Сили оборони в ході контрнаступу звільнили 39% усіх окупованих територій.


Олексій Руденко, Апостроф





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