Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 14 листопада

ЗСУ продовжують контрнаступальні дії у Луганській, Харківській та Херсонській областях, інформує ZN.ua.

Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 14 листопада
© Getty Images

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на понеділок, 14 листопада.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter.

Українські військові продовжують контрнаступальні дії на херсонському, харківському та луганському напрямках. Окупанти намагаються далі атакували позиції ЗСУ на бахмутському, новопавлівському та авдіївському напрямках.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter


Анна Конюченко, ZN.ua





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