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2022-11-14
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 14 листопада
ЗСУ продовжують контрнаступальні дії у Луганській, Харківській та Херсонській областях, інформує
© Getty Images
Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на понеділок, 14 листопада.
Міністерство оборони Великої Британії / Twitter
"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у
Українські військові продовжують контрнаступальні дії на херсонському, харківському та луганському напрямках. Окупанти намагаються далі атакували позиції ЗСУ на бахмутському, новопавлівському та авдіївському напрямках.
Міністерство оборони Великої Британії / Twitter
Анна Конюченко, ZN.ua