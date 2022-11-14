Здавав позиції ЗСУ ворогові: в Україні затримали чергового помічника окупантів.

У Харкові спецслужби затримали мешканця Салтівського житлового масиву – одного з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів району міста, який передавав агресору дані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону.

Про це інформує прес-центр СБ України, інформує Апостроф .

Серед основних цілей розвідувально-підривної діяльності 53-річного харків'янина було виявлення бойових позицій протиповітряної оборони ЗСУ.

Влітку він почав шукати через соцмережі шляхи "виходу" на загарбників для допомоги у війні проти України, викладаючи у соцмережах інформацію про місця тимчасового базування підрозділів Сил оборони. Після того як зловмисник опублікував ці дані, позиції української ППО п'ять разів піддавалися прицільним ракетним ударам з боку ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили зраднику про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.