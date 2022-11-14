Для збиття дронів-камікадзе підходять усі засоби – Повітряні сили

Для ефективного збиття іранських дронів-камікадзе підходять усі засоби, заявив під час брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Вбивцями дронів-камікадзе зараз є все, починаючи від винищувачів, зенітних ракетних військ... ППО сухопутних військ, кулемети, установки, "Гепарди". Все це працює, Дрони можна збивати геть усім. Тільки треба мати сили та засоби у потрібний час в потрібному місці, бо територія України дуже велика, а ворог використовує всю територію України, щоб завдавати ударів у різних місцях та атакувати з різних напрямків", - зазначив Ігнат.