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2022-11-14
Окупанта спіймали у звільненому Херсоні, відео: яких бід він встиг наробити
Співробітники Служби безпеки затримали російського військовослужбовця у звільненому Херсоні.
Після розмови зі співробітниками СБУ він зізнався, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади Росії.
Також встановлено, що його завданням було збирання інформації, коригування вогню з ЗСУ та проведення диверсій.
Окупанту вдалося виявити завдяки системним та послідовним стабілізаційним заходам, що проводяться СБУ та силами безпеки та оборони на деокупованій території.
Алексей Ионов, politeka.net