Окупанта спіймали у звільненому Херсоні, відео: яких бід він встиг наробити

Співробітники Служби безпеки затримали російського військовослужбовця у звільненому Херсоні.

Як повідомляє прес-служба відомства, чоловік був переодягнений у цивільну форму і намагався прикинутися «місцевим».

Після розмови зі співробітниками СБУ він зізнався, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади Росії.

Також встановлено, що його завданням було збирання інформації, коригування вогню з ЗСУ та проведення диверсій.