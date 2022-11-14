На Луганщині вже звільнено 12 населених пунктів – Гайдай

На Луганщині звільнено вже 12 населених пунктів включно з Макіївкою. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Якщо подивитися на карту та інформацію Генштабу, то офіційно у нас вже 12 населених пунктів… Якийсь час область була практично повністю під окупацією, тому для нас кожен населений пункт – це не статистика, а неймовірна наснага та мотивація як для місцевого населення, так і для бійців», – заявив голова Луганської ОВА.

Він додав, що просування наших військ на Луганщині відбувається дуже непросто. Гайдай зазначив, що звільнення кожного метру області дається дуже важко, адже росіяни мали час підготуватися і завести частково мобілізованих.

Гайдай додав, що Білогорівка перебуває під постійними обстрілами та атаками російської армії. Водночас у наших артилеристів є далекобійна зброя, що дозволяє вирішувати питання в тилу ворога, – це дуже полегшує ситуацію на лінії фронту.