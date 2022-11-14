Глави розвідок США та Росії ведуть переговори в Анкарі: що відомо
У понеділок, 14 листопада, у Туреччині проходить зустріч очільників Центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса, який раніше тролив Путіна, та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна.
Про це повідомляє телеканал CNN, інформує
Як розповів речник Ради нацбезпеки США, глава ЦРУ передає російському колезі попередження про наслідки використання Росією ядерної зброї та ризики ескалації для стратегічної стабільності.
Представник РНБ США також повідомив, що Бернс не обговорює на зустрічі в Анкарі питання врегулювання війни в Україні й не проводить там переговорів будь-якого характеру.
Речник додав, що США поінформували Україну про зустріч перед візитом Бернса.
"Ми твердо дотримуємося нашого фундаментального принципу: нічого про Україну без України", - сказав речник.
Натомість глава ЦРУ порушить питання несправедливо затриманих у Росії громадян Сполучених Штатів.