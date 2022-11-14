Глави розвідок США та Росії ведуть переговори в Анкарі: що відомо

У понеділок, 14 листопада, у Туреччині проходить зустріч очільників Центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса, який раніше тролив Путіна, та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна.

Про це повідомляє телеканал CNN, інформує Апостроф .

Як розповів речник Ради нацбезпеки США , глава ЦРУ передає російському колезі попередження про наслідки використання Росією ядерної зброї та ризики ескалації для стратегічної стабільності.

Представник РНБ США також повідомив, що Бернс не обговорює на зустрічі в Анкарі питання врегулювання війни в Україні й не проводить там переговорів будь-якого характеру.

Речник додав, що США поінформували Україну про зустріч перед візитом Бернса.

"Ми твердо дотримуємося нашого фундаментального принципу: нічого про Україну без України", - сказав речник.





Натомість глава ЦРУ порушить питання несправедливо затриманих у Росії громадян Сполучених Штатів.