ДПСУ: У Донецькій області росіяни використали хімічну зброю

Через це захисники були змушені деякий час перебувати на позиціях у засобах хімічного захисту, інформує ZN.ua.

ДПСУ: У Донецькій області росіяни використали хімічну зброю
© ДПСУ

Державна прикордонна служба України інформує, що на фронті в Донецькій області російські військові застосували хімічну зброю – аерозольні гранати К-51. Пресслужба прикордонників на своїй сторінці в Facebook розповідає, що їх окупанти з допомогою дронів скинули на позиції Сил оборони.

"Одна з них не розірвалася, - розповідають в ДПСУ, публікуючи фото. - Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту".

Проте навіть в таких умовах захисники продовжують протидіяти російським військам, йдеться в повідомленні.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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