ДПСУ: У Донецькій області росіяни використали хімічну зброю
Через це захисники були змушені деякий час перебувати на позиціях у засобах хімічного захисту, інформує
Державна прикордонна служба України інформує, що на фронті в Донецькій області російські військові застосували хімічну зброю – аерозольні гранати К-51. Пресслужба прикордонників
"Одна з них не розірвалася, - розповідають в ДПСУ, публікуючи фото. - Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту".
Проте навіть в таких умовах захисники продовжують протидіяти російським військам, йдеться в повідомленні.