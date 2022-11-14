ДПСУ: У Донецькій області росіяни використали хімічну зброю

Державна прикордонна служба України інформує, що на фронті в Донецькій області російські військові застосували хімічну зброю – аерозольні гранати К-51. Пресслужба прикордонників на своїй сторінці в Facebook розповідає, що їх окупанти з допомогою дронів скинули на позиції Сил оборони.

"Одна з них не розірвалася, - розповідають в ДПСУ, публікуючи фото. - Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту".

Проте навіть в таких умовах захисники продовжують протидіяти російським військам, йдеться в повідомленні.