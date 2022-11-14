В Китаї після зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна закликали Росію і України до переговорів

Під час сьогоднішньої зустрічі з президентом США Джо Байденом лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав, що він «дуже стривожений нинішньою ситуацією в Україні». Китай «весь час був на боці миру і продовжить заохочувати до мирних переговорів».

Про це, як пише CNN , йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ КНР за підсумками сьогоднішньої зустрічі лідерів в Індонезії перед самітом G20.

«Ми підтримуємо і з нетерпінням чекаємо відновлення мирних переговорів між Росією і Україною. Водночас, ми сподіваємося, що США, НАТО і ЄС будуть вести всебічний діалог з Росією», - сказав Сі Цзіньпін американському президенту, згідно з текстом китайського МЗС.

Лідер Китаю також перелічив кроки, які повинна зробити міжнародна спільнота, щоб вирішити російсько-українську кризу, а також наголосив, що «конфронтації між великими державами потрібно уникнути». Втім, у підсумках китайської сторони відсутній один з ключових моментів, який міститься у тексті Білого дому, опублікованому після тригодинної розмови лідерів США і Китаю.

В американському документі зазначено, що президент Байден і китайський лідер Сі Цзіньпін повторили свою згоду з тим, що в ядерній війні неможливо перемогти, тому її ніколи не можна починати, «а також підкреслили свій протест проти застосування або погроз застосувати ядерну зброю в Україні». В заяві Вашингтона також йдеться про те, що Байден «підняв питання російської жорстокої війни проти України і безвідповідальних погроз Росії застосувати ядерну зброю».