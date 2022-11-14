Керівники американської та російської розвідки провели переговори в Анкарі

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс та керівник Служби зовнішньої розвідки РФ Сєргєй Наришкін провели у понеділок переговори в Анкарі, пише із посиланням на представника Білого дому турецька газета Yeni?afak .

За даними видання, серед тем, які обговорювати представники розвідок, були затримані РФ американці та ядерна небезпека.