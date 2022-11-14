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2022-11-14
Керівники американської та російської розвідки провели переговори в Анкарі
У Туреччині на разі відмовились коментувати інформацію, інформує
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Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс та керівник Служби зовнішньої розвідки РФ Сєргєй Наришкін провели у понеділок переговори в Анкарі, пише із посиланням на представника Білого дому турецька газета
За даними видання, серед тем, які обговорювати представники розвідок, були затримані РФ американці та ядерна небезпека.
Водночас представники турецької влади
Ірина Знась, ZN.ua