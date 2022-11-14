Керівники американської та російської розвідки провели переговори в Анкарі

У Туреччині на разі відмовились коментувати інформацію, інформує ZN.ua.

Керівники американської та російської розвідки провели переговори в Анкарі
© Getty Images

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс та керівник Служби зовнішньої розвідки РФ Сєргєй Наришкін провели у понеділок переговори в Анкарі, пише із посиланням на представника Білого дому турецька газета Yeni?afak.

За даними видання, серед тем, які обговорювати представники розвідок, були затримані РФ американці та ядерна небезпека.

Водночас представники турецької влади відмовилися коментувати повідомлення про те, що російська та американська делегації вели переговори в турецькій столиці у понеділок.


Ірина Знась, ZN.ua





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