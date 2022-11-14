Говорити про уповільнення чи зупинку контрнаступу ЗСУ на півдні не можна — Гуменюк

Ворог атакує правобережжя Херсонщини, тому і Сили оборони не зупиняють роботу, інформує ZN.ua.

Говорити про уповільнення чи зупинку контрнаступу ЗСУ на півдні не можна — Гуменюк
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що в Миколаївській та Херсонській областях під час деокупації ЗСУ отримали менше трофеїв у вигляді техніки ворога, ніж в Харківської області. Річ у тім, що на півдні, на відміну від півночі, Сили оборони методично знищували російські склади з озброєнням. Про це вона розповіла під час телемарафону.

"Дуже багато складів з боєприпасами нами було знищено під час просування нашого, тому що наші контрнаступальні дії і полягали у тому, що, навіть перебуваючи на більш-менш стійких позиціях без руху вперед, ми продовжували нищити запаси і резерви ворога, які у нього були у тилових районах, коли ворог почав так стрімко відступати, не знайшлось тих запасів, як на Харківщині, оскільки ми досить потужно вкривали вогнем", – сказала вона.

Гуменюк додала, що наразі не варто говорити про зупинку контрнаступу ЗСУ на півдні, або його уповільнення.

"Не можна говорити про якесь уповільнення чи зупинку. Це дуже простецький погляд на стан справ, що дійшли до правого берегу і зупинилися, - зауважила вона. - Насправді, робота триває, триває бойова робота, триває спротив, в тому числі і протидія Сил оборони, оскільки ворог, розташований на лівому березі, зрозуміло, що продовжує свої атаки, і цієї ночі було атаковано в тому числі славнозвісну Чорнобаївку, де вони намагаються добити те, що не вивезли, що не змогли забрати".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Росія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідкаРосія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Під час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської областіПід час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської області
Блок рекламы


Похожие новости
Обстріли Херсона з лівого берегу не виключені — ГуменюкОбстріли Херсона з лівого берегу не виключені — Гуменюк
Війна в Україні та криза на Тайвані: про що говоритимуть Байден та Сі на саміті G20Війна в Україні та криза на Тайвані: про що говоритимуть Байден та Сі на саміті G20
Хоча б затримка контрнаступу ЗСУ, а не зупинка: ISW про ще одну причину відступу росіян на ХерсонщиніХоча б затримка контрнаступу ЗСУ, а не зупинка: ISW про ще одну причину відступу росіян на Херсонщині
Колаборант Сальдо підтвердив загибель Стремоусова: "Мені дуже важко говорити..."Колаборант Сальдо підтвердив загибель Стремоусова: "Мені дуже важко говорити..."
Генштаб уточнив втрати росіян внаслідок влучних ударів ЗСУ на півдніГенштаб уточнив втрати росіян внаслідок влучних ударів ЗСУ на півдні
Цю війну можна легко зупинити, і зробити це має Росія – СалліванЦю війну можна легко зупинити, і зробити це має Росія – Салліван
Зняття російського прапора з Херсонської ОДА може бути ворожим інформаційним вкидом – ГуменюкЗняття російського прапора з Херсонської ОДА може бути ворожим інформаційним вкидом – Гуменюк
"Це небезпечно": чому не можна публікувати фото та дані полонених і безвісти зниклих бійців"Це небезпечно": чому не можна публікувати фото та дані полонених і безвісти зниклих бійців
Північна Корея випустила 23 ракети, викликавши повітряну тривогу на ПівдніПівнічна Корея випустила 23 ракети, викликавши повітряну тривогу на Півдні
Ердоган планує обговорити із Зеленським та Путіним «зернову угоду»Ердоган планує обговорити із Зеленським та Путіним «зернову угоду»
Последние новости
Подгружаем последние новости