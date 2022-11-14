Говорити про уповільнення чи зупинку контрнаступу ЗСУ на півдні не можна — Гуменюк

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що в Миколаївській та Херсонській областях під час деокупації ЗСУ отримали менше трофеїв у вигляді техніки ворога, ніж в Харківської області. Річ у тім, що на півдні, на відміну від півночі, Сили оборони методично знищували російські склади з озброєнням. Про це вона розповіла під час телемарафону.

"Дуже багато складів з боєприпасами нами було знищено під час просування нашого, тому що наші контрнаступальні дії і полягали у тому, що, навіть перебуваючи на більш-менш стійких позиціях без руху вперед, ми продовжували нищити запаси і резерви ворога, які у нього були у тилових районах, коли ворог почав так стрімко відступати, не знайшлось тих запасів, як на Харківщині, оскільки ми досить потужно вкривали вогнем", – сказала вона.

Гуменюк додала, що наразі не варто говорити про зупинку контрнаступу ЗСУ на півдні, або його уповільнення.

"Не можна говорити про якесь уповільнення чи зупинку. Це дуже простецький погляд на стан справ, що дійшли до правого берегу і зупинилися, - зауважила вона. - Насправді, робота триває, триває бойова робота, триває спротив, в тому числі і протидія Сил оборони, оскільки ворог, розташований на лівому березі, зрозуміло, що продовжує свої атаки, і цієї ночі було атаковано в тому числі славнозвісну Чорнобаївку, де вони намагаються добити те, що не вивезли, що не змогли забрати".