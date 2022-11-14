Ізраїль став частіше відмовляти у в’їзді українцям – ЗМІ

Будь-який громадянин України може приземлитися в Ізраїлі і йому можуть відмовити у в’їзді прямо в аеропорту, інформує ZN.ua.

Ізраїль став частіше відмовляти у в’їзді українцям – ЗМІ
Ізраль став частіше відмовляти українцям
© depositphotos/InnaReznik

Попри рішення Верховного суду Ізраїлю щодо скасування квот, українським громадянам стали частіше відмовляти у в’їзді. Про це повідомляє місцеве видання Haaretz.

«Попри рішення Верховного суду, кількість українців, яким відмовляють у в’їзді до Ізраїлю, зросла. Постанова, згідно з якою скасування віз для українців дозволяє їм залишатися в Ізраїлі протягом трьох місяців без отримання дозволу перед прибуттям, також поширюється на інших осіб, які відвідують свої країни через військовий конфлікт», - зазначає видання.

Журналісти наголошують, що раніше не впускали в країну українців, яким було відмовлено у дозволі онлайн, а сьогодні будь-який громадянин України може приземлитися в Ізраїлі, але йому можуть відмовити у в’їзді в аеропорту.


Артем Руденко, ZN.ua





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