Деякі американські санкціх проти РФ можуть діяти й після війни в Україні – міністерка фінансів США

Деякі санкції проти РФ , введені США , можуть залишитися в силі навіть після завершення війни в Україні. Про це заявила міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен в інтерв’ю The Wall Street Journal .

«Я припускаю, що в контексті якоїсь мирної угоди корекція санкцій можлива і може бути доречною… З огляду на те, що сталося, ми, ймовірно, відчули б, що певні санкції, мають залишитися в силі», — сказала Єллен.

При цьому вона зазначила, що насправді Росія не зробила жодних спроб, аби розпочати переговори з Україною на умовах, прийнятних для українців.