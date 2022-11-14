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2022-11-14
Деякі американські санкціх проти РФ можуть діяти й після війни в Україні – міністерка фінансів США
Джанет Єллен зазначила, що РФ навіть не пробувала вести переговори на прийнятних для України умовах, інформує
Деякі санкції проти РФ, введені США, можуть залишитися в силі навіть після завершення війни в Україні. Про це заявила міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен в інтерв’ю
«Я припускаю, що в контексті якоїсь мирної угоди корекція санкцій можлива і може бути доречною… З огляду на те, що сталося, ми, ймовірно, відчули б, що певні санкції, мають залишитися в силі», — сказала Єллен.
При цьому вона зазначила, що насправді Росія не зробила жодних спроб, аби розпочати переговори з Україною на умовах, прийнятних для українців.
Юлія Москаленко, ZN.ua