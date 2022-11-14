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2022-11-14
РФ відчуває дефіцит ракет – Повітряні сили
Росія застосувала до 15 ракет "Калібр" у жовтні.
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Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат під час
"Очевидно, що противник не може дозволити собі завдавати масованих ударів постійно, тому що відчуває певний дефіцит озброєння. Це стосується і "Іскандерів", і ракет Х555, Х101, а також "Калібр", особливо "Калібрів"", - наголосив Ігнат.
Він зазначив, що не можна швидко виготовити, ввести в дію та поставити на носії крилаті ракети.
За його словами, Росія протягом жовтня застосувала до 15 ракет "Калібр".
Анна Конюченко, ZN.ua