РФ відчуває дефіцит ракет – Повітряні сили

Росія застосувала до 15 ракет "Калібр" у жовтні.

РФ відчуває дефіцит ракет – Повітряні сили
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Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат під час брифінгу заявив, що РФ відчуває певний дефіцит ракет.

"Очевидно, що противник не може дозволити собі завдавати масованих ударів постійно, тому що відчуває певний дефіцит озброєння. Це стосується і "Іскандерів", і ракет Х555, Х101, а також "Калібр", особливо "Калібрів"", - наголосив Ігнат.

Він зазначив, що не можна швидко виготовити, ввести в дію та поставити на носії крилаті ракети.

За його словами, Росія протягом жовтня застосувала до 15 ракет "Калібр".


Анна Конюченко, ZN.ua





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