Питання щодо миру завжди має вирішувати Україна – МЗС Швеції

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом напередодні зустрічі глав МЗС Європейського Союзу підкреслив, що умови для миру має диктувати саме Україна. Про це повідомляє SVT.

У відповідь на питання ЗМІ про нібито присутність у Європі країн, які продовжують заявляти, що Україні потрібно погодитися на переговори з РФ і піти на компроміси, міністр рішуче наголосив, що тільки українська сторона має вирішувати переговорні аспекти.

"Я планую наголошувати, що ми маємо працювати над допомогою у довгостроковій перспективі. Питання щодо миру завжди має вирішувати Україна, ми не маємо диктувати умови", - зазначив Більстрьом.

За словами глави шведського МЗС, протягом майбутнього президентства Швеції у Раді ЄС важливо показати, що Європейський Союз продовжує об’єднано підтримувати Україну.