Питання щодо миру завжди має вирішувати Україна – МЗС Швеції
Інші країни не повинні диктувати умови.
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом напередодні зустрічі глав МЗС Європейського Союзу підкреслив, що умови для миру має диктувати саме Україна. Про це
У відповідь на питання ЗМІ про нібито присутність у Європі країн, які продовжують заявляти, що Україні потрібно погодитися на переговори з РФ і піти на компроміси, міністр рішуче наголосив, що тільки українська сторона має вирішувати переговорні аспекти.
"Я планую наголошувати, що ми маємо працювати над допомогою у довгостроковій перспективі. Питання щодо миру завжди має вирішувати Україна, ми не маємо диктувати умови", - зазначив Більстрьом.
За словами глави шведського МЗС, протягом майбутнього президентства Швеції у Раді ЄС важливо показати, що Європейський Союз продовжує об’єднано підтримувати Україну.
У відповідь на запитання, чи мав би ЄС надавати Україні більшу фінансову підтримку, він зазначив, що важливо надавати довгострокову підтримку Україні та зробити її передбачуваною, щоб країна мала кошти на функціонування державних установ, заробітні плати та пенсії, інформує