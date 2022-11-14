ЄС ухвалив нові санкції проти Ірану

Тегеран не має залишитись безкарним за порушення прав людини, заявила Бербок, інформує ZN.ua.

ЄС ухвалив нові санкції проти Ірану
© Економічна правда

Європейський Союз у понеділок, 14 листопада, ухвалив новий пакет санкцій проти влади Ірану через порушення прав людини в країні, повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

«Сьогодні Європейський Союз посилає новий, недвозначний сигнал іранському режиму в Тегерані: права людини недоторкані», - заявила вона в Twitter.

Бербок повідомила, що міністри ЄС ухвалили санкції, які особливо торкнуться владного кола Ірану та його фінансування.

«Ніхто в Тегерані, Мешхеді чи Ісфахані не може повірити, що вони можуть скоювати злочини без наслідків. Європа та світ спостерігають за ситуацією та формують ще більше списків», - додала міністерка.


Ірина Знась, ZN.ua





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