ЄС ухвалив нові санкції проти Ірану

Європейський Союз у понеділок, 14 листопада, ухвалив новий пакет санкцій проти влади Ірану через порушення прав людини в країні, повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

«Сьогодні Європейський Союз посилає новий, недвозначний сигнал іранському режиму в Тегерані: права людини недоторкані», - заявила вона в Twitter .

Бербок повідомила, що міністри ЄС ухвалили санкції, які особливо торкнуться владного кола Ірану та його фінансування.

«Ніхто в Тегерані, Мешхеді чи Ісфахані не може повірити, що вони можуть скоювати злочини без наслідків. Європа та світ спостерігають за ситуацією та формують ще більше списків», - додала міністерка.