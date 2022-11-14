В МЗС ще раз нагадали: Росія не в тій позиції, аби диктувати умови для переговорів

Там зауважили, що сталого миру вдасться досягти, виконавши умови, які диктує Київ, інформує ZN.ua.

В МЗС ще раз нагадали: Росія не в тій позиції, аби диктувати умови для переговорів
© Олег Ніколенко/facebook

Представник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на прохання Москви почати переговори "без попередніх умов". Він зауважив, що агресор зараз в такому становищі, яке взагалі не дозволяє їх диктувати. Тому Київ не відступає від своїх вимог, написав Ніколенко на своїй сторінці в Facebook.

Представник МЗС нагадав, про які вимоги Києва йде мова:

  • негайне припинення війни;
  • виведення всіх російських військ;
  • відновлення української територіальної цілісності;
  • компенсація завданих збитків;
  • надання дієвих гарантій щодо неповторення агресії.

"За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо", - підсумував Ніколенко.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Росія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідкаРосія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Під час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської областіПід час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської області
Блок рекламы


Похожие новости
NYT: Росія намагалася поглинути Херсон, але не змоглаNYT: Росія намагалася поглинути Херсон, але не змогла
Росіяни хочуть евакуювати всіх цивільних з трьох міст у Луганській області – ГенштабРосіяни хочуть евакуювати всіх цивільних з трьох міст у Луганській області – Генштаб
Росія несе відповідальність за відповідальність за харчову, міграційну та енергетичну кризу – ТрюдоРосія несе відповідальність за відповідальність за харчову, міграційну та енергетичну кризу – Трюдо
Здавав позиції ЗСУ ворогові: в Україні затримали чергового помічника окупантів.Здавав позиції ЗСУ ворогові: в Україні затримали чергового помічника окупантів.
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
ДПСУ: У Донецькій області росіяни використали хімічну зброюДПСУ: У Донецькій області росіяни використали хімічну зброю
В Китаї після зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна закликали Росію і України до переговорівВ Китаї після зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна закликали Росію і України до переговорів
Салліван радив Зеленському шукати «реалістичні умови» переговорів із РФ – WSJСалліван радив Зеленському шукати «реалістичні умови» переговорів із РФ – WSJ
Блінкен нагадав, що Україна має карт-бланш щодо умов і термінів переговорів із РФБлінкен нагадав, що Україна має карт-бланш щодо умов і термінів переговорів із РФ
Українська розвідка підтвердила, що Росія замовила у Ірану балістичні ракетиУкраїнська розвідка підтвердила, що Росія замовила у Ірану балістичні ракети
Последние новости
Подгружаем последние новости