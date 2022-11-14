В МЗС ще раз нагадали: Росія не в тій позиції, аби диктувати умови для переговорів

Представник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на прохання Москви почати переговори "без попередніх умов". Він зауважив, що агресор зараз в такому становищі, яке взагалі не дозволяє їх диктувати. Тому Київ не відступає від своїх вимог, написав Ніколенко на своїй сторінці в Facebook .

Представник МЗС нагадав, про які вимоги Києва йде мова:

негайне припинення війни;

виведення всіх російських військ;

відновлення української територіальної цілісності;

компенсація завданих збитків;

надання дієвих гарантій щодо неповторення агресії.

"За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо", - підсумував Ніколенко.