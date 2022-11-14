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2022-11-14
В МЗС ще раз нагадали: Росія не в тій позиції, аби диктувати умови для переговорів
Там зауважили, що сталого миру вдасться досягти, виконавши умови, які диктує Київ, інформує
© Олег Ніколенко/facebook
Представник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на прохання Москви почати переговори "без попередніх умов". Він зауважив, що агресор зараз в такому становищі, яке взагалі не дозволяє їх диктувати. Тому Київ не відступає від своїх вимог, написав Ніколенко
Представник МЗС нагадав, про які вимоги Києва йде мова:
- негайне припинення війни;
- виведення всіх російських військ;
- відновлення української територіальної цілісності;
- компенсація завданих збитків;
- надання дієвих гарантій щодо неповторення агресії.
"За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо", - підсумував Ніколенко.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua