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2022-11-14
Ізраїльські ракети атакували авіабазу в Сирії
Ціллю ракетної атаки були позиції підтримуваних Іраном бойовиків у районі Хомса, повідомляють у сирійських джерелах, інформує
Солдати ЦАХАЛу біля ізраїльсько-сирійського кордону після заворушень / Архів© Israel Defense Forces
Сирійські державні ЗМІ повідомляють, про атаку на авіабазу у центральній провінції Хомс. У результаті ізраїльських авіаударів загинули двоє сирійських солдатів і троє були поранені. Тамтешня протиповітряна оборона відповіла на «ворожі цілі над південно-східною провінцією Хомс», перехопивши «кілька з них», пише
Оксана Коваль, ZN.ua