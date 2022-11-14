Ізраїльські ракети атакували авіабазу в Сирії

Ціллю ракетної атаки були позиції підтримуваних Іраном бойовиків у районі Хомса, повідомляють у сирійських джерелах, інформує ZN.ua.

Ізраїльські ракети атакували авіабазу в Сирії
Солдати ЦАХАЛу біля ізраїльсько-сирійського кордону після заворушень / Архів
© Israel Defense Forces

Сирійські державні ЗМІ повідомляють, про атаку на авіабазу у центральній провінції Хомс. У результаті ізраїльських авіаударів загинули двоє сирійських солдатів і троє були поранені. Тамтешня протиповітряна оборона відповіла на «ворожі цілі над південно-східною провінцією Хомс», перехопивши «кілька з них», пише SANA.


Оксана Коваль, ZN.ua





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